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Журналисты «Башинформа» награждены медалью «100 лет образования Республики Башкортостан»

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Главный редактор информационного агентства «Башинформ» Алик Шакиров и специальный корреспондент Галина Бахшиева за особые достижения в сфере средств массовой информации награждены юбилейной медалью «100 лет образования Республики Башкортостан». Соответствующий указ подписал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Всего юбилейной медали к 100-летию Башкортостана удостоились 16 работников республиканских и муниципальных СМИ.

В числе награжденных – заместитель руководителя Агентства по печати и СМИ республики Марат Газизов, генеральный директор Издательского дома «Республика Башкортостан» Венера Хакимова, завсектором электронных СМИ Агентства печати РБ Свелана Исянгулова, замдиректора по телевидению ГУП ТРК «Башкортостан» Шамиль Ишемьяров, главный редактор издательства «Кызыл тан» Фаил Фатхтдинов, начальник отдела ГУП ТРК «Башкортостан» Евгений Романов, директор редакции газеты «Йэшлек» Артур Давлетбаков, главный телеоператор студии телевидения ГУП ТРК «Башкортостан» Урал Гатауллин, главный редактор издательства «Башкортостан» Вадут Исхаков, главный редактор издательства «Республика Башкортостан» Гюзель Набиева, главный редактор газеты «Омет» Радис Нугуманов, комментатор канала «Юлдаш» ГУП ТРК «Башкортостан» Файма Мазитова, главный редактор газеты «Красное знамя» Людмила Сабитова и главный редактор Аскинского информационного центра Файруза Юнусова.

«Хочу поблагодарить вас за то, что делаете республику краше, добрее, светлее и пожелать вам, чтобы ваш труд приносил вам только радость. Чтобы ваши зрители, читатели радовались вашим новым, творческим успехам», — сказал руководитель Агентства по печати и СМИ Башкортостана Борис Мелкоедов, вручая журналистам юбилейные награды.
Как рассказал главный редактор агентства «Башинформ» Алик Шакиров, в 1970 году была учреждена медаль к 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина.

«Тогда это была самая крутая медаль. В биографиях обязательно указывалось, если человек был награжден этой медалью. Я уверен, что эта награда – медаль «100 лет образования Республики Башкортостан» со временем тоже войдет в биографию наших журналистов», — добавил он.
Сегодня же состоялось награждение лучших работников СМИ Башкортостана, удостоившихся благодарности министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

«Во-первых, поздравляю всех, кто получил медаль к 100-летию Башкортостана. Я полностью согласен с главным редактором «Башинформа» Аликом Шакировым, — заявил председатель республиканского профсоюза работников культуры Александр Кузьменко. — Я думаю, что пройдет время и наступит момент, когда в наших биографиях непременно будут писать, что был награжден памятной медалью «100 лет образования Республики Башкортостан». Потому что все великое оценивается на расстоянии, а для этого должно пройти какое-то время».
Благодарности Минкомсвязи России удостоились работники газеты «На земле Салавата» Салаватского района, Мечетлинского информационного центра, газеты «Йэшлек», «Молодежной газеты», газеты «Йэнтойэк» Аскинского информационного центра, Мечетлинского информационного центра и Мишкинского информационного центра. В общей сложности, девять человек.

Теги: награды, 100-летие республики, медаль «100 лет образования Республики Башкортостан»
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