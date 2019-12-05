Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова вошла в рейтинг эффективных лоббистов

УФА, 5 дек 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Председатель Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре, сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова вошла в список сенаторов с высокой лоббистской эффективностью. Рейтинг лоббистской эффективности членов Совета Федерации 2019 подготовлен аналитиками издания «Аргументы недели». В центре исследования — законодательная деятельность депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации в период действия VII созыва Госдумы (до 16 сентября 2019 года).

Гумерова делит почетное звание вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В рейтинг по критериям эффективности также попали сенаторы Николай Журавлев, Андрей Клишас, Валерий Рязанский, Олег Ткач, Сергей Рябухин, Мухарбий Ульбашев, Алексей Коротков, Людмила Талабаева, Александр Варфоломеев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко, Андрей Турчак, Елена Бибикова, Ильяс Умаханов.

Рейтинг составлялся, исходя из нескольких показателей за текущий год: число законопроектов, которые успешно были приняты; число законопроектов, которые были сняты с рассмотрения; число принятых и отклоненных законопроектов.

Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова за внесение множества законопроектов также вошла в группу рейтинга «Стопудовые». Он означает, что все или почти все законопроекты с участием парламентария подписываются президентом. Это признак того, что законодатель является политическим локомотивом, созидателем эффективной законотворческой активности. Действия такого парламентария политически выверены. Он обладает высокой компетентностью, волевыми качествами и неординарными лоббистскими способностями.