Радий Хабиров в поездке по северным районам провел «Час главы»

Фото: Олег Яровиков





Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 дек 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Радий Хабиров в ходе своей рабочей поездки по северным районам республики провел «Час главы», во время которого обсудил с главой Калтасинского района Юрием Садыровым текущее социально-экономическое положение дел в муниципалитете.

Во время совещания был обсужден ряд вопросов, которые задавали жители района главе республики во время общения. В частности, по словам главы муниципалитета в районе требуется обновление семи-восьми ФАПов, идет проектирование трех. Радий Хабиров дал поручение Минздраву, чтобы ряд населенных пунктов района попали в план по строительству фельдшерско-акушерских пунктов уже на 2020 год.

«Мы будем планомерно обновлять ФАпы и возрождать сельскую медицину», — сказал Радий Хабиров.

Во время «Часа главы» также были рассмотрены вопросы строительства дорог в районе, благоустройства населенных пунктов и вывоза ТКО.