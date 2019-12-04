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4 декабря Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров в поездке по северным районам провел «Час главы»

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 дек 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Радий Хабиров в ходе своей рабочей поездки по северным районам республики провел «Час главы», во время которого обсудил с главой Калтасинского района Юрием Садыровым текущее социально-экономическое положение дел в муниципалитете.

Во время совещания был обсужден ряд вопросов, которые задавали жители района главе республики во время общения. В частности, по словам главы муниципалитета в районе требуется обновление семи-восьми ФАПов, идет проектирование трех. Радий Хабиров дал поручение Минздраву, чтобы ряд населенных пунктов района попали в план по строительству фельдшерско-акушерских пунктов уже на 2020 год.

«Мы будем планомерно обновлять ФАпы и возрождать сельскую медицину», — сказал Радий Хабиров.

Во время «Часа главы» также были рассмотрены вопросы строительства дорог в районе, благоустройства населенных пунктов и вывоза ТКО.

Теги: Час главы
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