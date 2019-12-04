Фото: Олег Яровиков Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам за ЖКХ Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 дек 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

До конца января 2020 года депутаты Государственной думы подготовят законопроект, перекрывающий коллекторам доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на главу комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«Любые лазейки пресечем. Полностью запретим. Мы уже подготовили протокол Совета законодателей, в котором зафиксировали, чтобы коллекторы не использовали агентскую форму взыскания», — заявил он.

По словам Аксакова, соответствующий документ будет разработан в период с декабря 2019 года по январь 2020-го.

Вместе с тем, как подчеркивают в Общероссийском народном фронте, даже полное отстранение коллекторов от работы с неплательщиками не решит проблему с незаконными практиками со стороны управляющих компаний.

Законодательный запрет продавать задолженности по коммунальным платежам профессиональным взыскателям вступил в силу этим летом, однако его по-прежнему можно обойти через агентский договор.