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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров поручил «единороссам» контролировать продажу алкоголя в новогодние каникулы

ПОЛИТИКА
Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Радий Хабиров поручил «единороссам» контролировать продажу алкоголя в новогодние каникулы Фото: пресс - служба главы Башкортостана

УФА, 3 дек 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Глава Башкортостана, секретарь регионального отделения «Единой России» Радий Хабиров поручил своим однопартийцам взять на контроль ситуацию с продажей алкоголя в новогодние праздники. На рассмотрении в Госсобрании находится проект республиканского закона, который ограничивает продажу алкогольной продукции в дни новогодних каникул. Заместитель председателя парламента Башкортостана Рустам Ишмухаметов на заседании президиума регионального политсовета «Единой России» пояснил, что закон депутаты планируют принять до конца текущего года. Он отметил, что ограничения не коснутся кафе, ресторанов и баров, запрет будет распространяться на продажу спиртного в торговых точках. По мнению Радия Хабирова, члены партии «Единая Россия» со своей стороны должны проконтролировать места продажи контрафактного алкоголя.

«Важно также проанализировать, как сработает этот закон, понять, имеют ли принимаемые нами меры положительный эффект. Хотя после запрета на спиртное в дни проведения сабантуев преступность в ходе народных гуляний упала практически до нуля, то есть здесь мы сработали правильно. Важно также предлагать альтернативу в виде массовых культурных и спортивных мероприятий», — сказал Радий Хабиров.

Секретарь регионального отделения «Единой России» поручил исполкому вплотную заняться и подготовкой к празднованию 75-летия Великой Победы. Он также сказал, что в конце года нужно подвести итоги внутрипартийной дискуссии «Обновление 2.0», которая была инициирована самим Радием Хабировым. В ходе партийной дискуссии было предложено обсудить шесть смыслов перезагрузки партии.

Теги: Радий Хабиров, запрет на продажу алкоголя
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