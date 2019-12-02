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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Председателем Госкомитета Башкирии по делам юстиции назначен Владимир Спеле

ПОЛИТИКА

УФА, 2 дек 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Указом главы Башкортостана Радия Хабирова председателем Государственного комитета РБ по делам юстиции назначен Владимир Спеле. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Владимир Спеле родился 8 июня 1969 года в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет, Башкирскую академию Государственной службы и управления при Президенте РБ и Нижегородский государственный университет имени Лобачевского.

Трудовую деятельность начал в 1992 году в АО «Бюро недвижимости», где работал юристом, начальником юридического отдела.

В 2001–2006 годах – министр юстиции Башкортостана.

В 2006–2013 годах – руководитель Аппарата межведомственного Совета общественной безопасности РБ Администрации президента Башкортостана.

В 2013 году – секретарь межведомственного Совета общественной безопасности РБ – руководитель Аппарата межведомственного Совета общественной безопасности РБ Администрации президента Башкортостана.

В 2013–2016 годах – руководитель Аппарата межведомственного Совета общественной безопасности Башкортостана.

В 2016-2019 годах – председатель Госкомитета Башкортостана по делам юстиции.

Теги: назначения, Владимир Спеле
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