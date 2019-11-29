Фото: пресс-служба главы Башкортостана Вероника Скворцова: Медицина в Башкирии развивается динамично и в положительную сторону Фото: пресс-служба главы Башкортостана

УФА, 29 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Динамично и положительно развивается ситуация со здравоохранением в республике, и за неполный 2019 год мы видим существенные изменения. Об этом в интервью журналистам рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Я посетила станцию скорой медицинской помощи с единой централизованной диспетчерской, которая пока распространяется на Уфу и близлежащие районы, но до конца следующего года она охватит всю республику. Это очень важно, так что она позволяет в автоматизированном режиме определять маршрутизацию пациентов. Система уже позволяет более чем в 97% случаев соблюсти федеральный норматив приезда к пациенту по вызову за 20 минут, независимо от того, в каком районе происходит та или иная медицинская ситуация. Сама система в зависимости от типа поставленного диагноза позволяет правильно выстраивать маршруты и подсказывает, куда надо везти пациента», — отметила федеральный министр.

Важным моментом, по мнению Вероники Скворцовой, является то, что в больницы республики поступает много современного медоборудования.

«В республике приобретено и поставлено в больницы несколько ангиографов и идет активное перевооружение сосудистых центров. Это позволило резко снизить смертность и госпитальную летальность при остром коронарном синдроме, при инсульте, остром инфаркте миокарда.

Министр здравоохранения России подчеркнула, что ей понравилось, как активно развивается республиканский онкодиспансер, где она была с визитом несколько лет назад.

«За этот год полностью перевооружена радиологическая служба. Приборы, которые там поставлены они самого последнего поколения и до конца года в Башкортостане будет работать оборудование по технологиям 7D, выше этого в мире нет. Оно позволяет многофокусно удалять сразу несколько метастаз. В республике работает прекрасная морфологическая служба. Здесь имеется прекрасный центр медицинской генетики, который работает еще со времен Советского Союза и он один из лучших в стране. Я получила письмо от регионального министра здравоохранения с просьбой рассмотреть вопрос создания национального референт центра именно на базе морфологической службы. Мы рассмотрим этот вопрос, и я не исключаю, что он появится в Уфе. Онкологический центр и дальше будет развиваться».

«Этот центр не является государственным, но вписан в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Башкортостане. И уже достаточно большой процент пациентов могут бесплатно получить помощь при основных профильных диагностике и лечении в этом центре. Поэтому в республике достаточно гармонизировано строится государственно-частное партнёрство», — сказала Вероника Скворцова. — Самая главная наша задача, чтобы население получало качественную медпомощь и не платило за то, что входит с систему обязательных медгарантий. А права у жителей на бесплатную медицину колоссальные, и надо об этом вести большую разъяснительную работу».

«Только за этот год в Башкортостане выстроено 50 стационарных ФАПов, закуплены мобильные передвижные медкомплексы, и только что мы передали от них ключи главным врачам больниц. Они имеют все необходимое оборудование, оснащены цифровым контуром, который, например, позволяет переслать ЭКГ кардиологу в центральную райбольницу. В этом году сданы три поликлиники, практически завершен ремонт в детских поликлиниках, которые включены в систему так называемых бережливых поликлиник. Это позволяет избегать очередей, выстраивать комфортные условия пребывания пациентов. К врачу можно записаться любым способом. Шаг за шагом в республике в нашей отрасли выстраиваются правильные решения. И мне очень приятно, что фактически глава республики выступает в роли такого старшего министра здравоохранения. Он лично профессионально вникает во все детали, каждую неделю проводит совещания по актуальным вопросам медицины, час здоровья. Это очень хороший пример для многих регионов России. Если руководитель региона хочет сделать хорошо функционирующую систему здравоохранения, то только тогда она и будет таковой. В Башкортостане очень сконцентрированное и серьезное внимание ко всем проблемам сохранения здоровья жителей республики», — сказала Вероника Скворцова.

Вероника Скворцова сегодня посетила и клинический госпиталь «Мать и дитя».Министр здравоохранения России высоко оценила развитие сельской медицины в республике.