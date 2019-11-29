Башкирия получила девять передвижных ФАПов и четыре автомобиля скорой помощи

Фото: пресс служба главы РБ





















Фото: пресс служба главы РБ

УФА, 29 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня министр здравоохранения России Вероника Скворцова, которая прибыла в Уфу с рабочей поездкой, передала руководителям медицинских организаций республики девять передвижных ФАП и четыре автомобиля скорой медицинской помощи, приобретенных в рамках национального проекта «Здравоохранение».

По ее словам, радуют те перемены, которые произошли в республиканской системе здравоохранения за неполный год, начиная от нового формата работы скорой медицинской помощи.

«Совершенно по-другому развивается онкоцентр, полностью переоборудованный с фантастической радиодиагностикой и радиотерапией, развивается кардионаправление, детская медицина, большое внимание уделяется развитию первичного звена, учитывая, что под вниманием держит эту проблему президент России. В республике возродилась сельская медицина, 50 новых ФАПов установлено в населенных пунктах Башкортостана, по республике ездили целые автопоезда здоровья. За это я благодарна главе республике, потому что это была его инициатива, объехать самые отдаленные районы караваном мобильных комплексов и полностью обследовать население», — сказала Вероника Скворцова.

Федеральный министр выразила надежду, что эти мобильные ФАПы будут востребованы, и люди будут довольны тем, что медпомощь будет доступной и качественной. Медицинские передвижные лечебно-диагностические комплексы созданы на базе автобуса ПАЗ-32053. Данные ФАПы предназначены для населенных пунктов с численностью от 1 до 100 человек, расположенных в отдаленных местностях вне зоны медицинского обслуживания. Их получили Бирская, Красноусольская, Кушнаренковская, Месягутовская, Верхнеяркеевская,Туймазинская, Благовещенская, Раевская ЦРБ и больница № 21 Уфы. Автомобили скорой помощи получили Ишимбайская и Белебеевская ЦРБ, городские больницы Салавата и Октябрьского.

«За год реализации национальных проектов, иницированных президентом России Владимиром Путиным, мы почувствовали много позитивных изменений в сфере медицины. Самая главная цель, чтобы наши люди жили дольше и лучше. В этом году благодаря нашим совместным усилиям и нацпроектам нам удалось сохранить более 2500 тысяч человеческих жизней, это большой населенный пункт. Для огромной нашей республики передача передвижных ФАПов — огромный подарок», — сказал глава Башкортостана Радий Хабиров.