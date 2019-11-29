Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.10 ↑

EUR 70.57 ↓

29 ноября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирия получила девять передвижных ФАПов и четыре автомобиля скорой помощи

ПОЛИТИКА
Фото: пресс служба главы РБ

Фото: пресс служба главы РБ

УФА, 29 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня министр здравоохранения России Вероника Скворцова, которая прибыла в Уфу с рабочей поездкой, передала руководителям медицинских организаций республики девять передвижных ФАП и четыре автомобиля скорой медицинской помощи, приобретенных в рамках национального проекта «Здравоохранение».

По ее словам, радуют те перемены, которые произошли в республиканской системе здравоохранения за неполный год, начиная от нового формата работы скорой медицинской помощи.

«Совершенно по-другому развивается онкоцентр, полностью переоборудованный с фантастической радиодиагностикой и радиотерапией, развивается кардионаправление, детская медицина, большое внимание уделяется развитию первичного звена, учитывая, что под вниманием держит эту проблему президент России. В республике возродилась сельская медицина, 50 новых ФАПов установлено в населенных пунктах Башкортостана, по республике ездили целые автопоезда здоровья. За это я благодарна главе республике, потому что это была его инициатива, объехать самые отдаленные районы караваном мобильных комплексов и полностью обследовать население», — сказала Вероника Скворцова.

Федеральный министр выразила надежду, что эти мобильные ФАПы будут востребованы, и люди будут довольны тем, что медпомощь будет доступной и качественной. Медицинские передвижные лечебно-диагностические комплексы созданы на базе автобуса ПАЗ-32053. Данные ФАПы предназначены для населенных пунктов с численностью от 1 до 100 человек, расположенных в отдаленных местностях вне зоны медицинского обслуживания. Их получили Бирская, Красноусольская, Кушнаренковская, Месягутовская, Верхнеяркеевская,Туймазинская, Благовещенская, Раевская ЦРБ и больница № 21 Уфы. Автомобили скорой помощи получили Ишимбайская и Белебеевская ЦРБ, городские больницы Салавата и Октябрьского.

«За год реализации национальных проектов, иницированных президентом России Владимиром Путиным, мы почувствовали много позитивных изменений в сфере медицины. Самая главная цель, чтобы наши люди жили дольше и лучше. В этом году благодаря нашим совместным усилиям и нацпроектам нам удалось сохранить более 2500 тысяч человеческих жизней, это большой населенный пункт. Для огромной нашей республики передача передвижных ФАПов — огромный подарок», — сказал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Теги: здравоохранение, нацпроекты, ФАП
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
«Может, это НЛО?»: жители Башкирии заметили в небе странный объект
В нескольких районах Башкортостана местные жители вечером 28 ноября заметили в небе странный летающий объект. Очевидцы из Стерлитамака поделились фотогр
Какой будет погода в Башкирии в декабре: предварительный прогноз
По прогнозам Башгидромета, на территории Башкортостана в ближайшие три дня, с 28 по 30 ноября, будет преимущественно без осадков, ветер южный, юго-восто
В Башкирии в массовом ДТП погибли два человека
В Дюртюлинском районе Башкортостана утром 29 ноября произошла автоавария с погибшими. По предварительным данным пресс-службы ГИБДД РБ, на 1229 км автодо
«Театральное Приволжье» подведет итоги голосования и определит победителей 30 ноября
Школьные и студенческие постановки самого яркого молодежного проекта Года Театра в России — фестиваля «Театральное Приволжье» — посмотрели более 100 тыся
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть