Фото: Олег Яровиков Башкирия настроена на активное сотрудничество с исламскими государствами – Радий Хабиров Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Нам понятны и близки принципы исламской экономики, заявил в пятницу глава Башкортостана Радий Хабиров на состоявшемся в Уфе Российском исламском экономическом форуме «Россия – расширение возможностей».

Как подчеркнул руководитель региона, Башкортостан – не только один из духовных центров российского ислама. Республика активно развивает сейчас экономическое партнерство с исламским миром. В числе ключевых направлений — халяль-индустрия, производство одежды для мусульман и этнотуризм.

На сегодняшний день международные эксперты признают исламскую экономику как самую стремительно развивающуюся в мире. По их прогнозам, суммарный объём активов мусульманских стран в ближайшие пять лет с 4,5 трлн долларов должен достичь 7 трлн.

«Башкортостан не остается в стороне от этих процессов и настроен на активное сотрудничество с исламскими государствами, — подчеркнул Радий Хабиров. — По итогам прошлого года пятая часть нашего внешнего товарооборота пришлась именно на страны Организации исламского сотрудничества. У нас большой потенциал для экспорта продовольственных товаров, машиностроительной продукции, продуктов нефтехимии. У нас есть все условия для расширения сотрудничества. Это общая вера, культурные и духовные традиции, схожий менталитет наших народов, а также надежные партнеры в лице банков и крупных предприятий, трудовые и материальные ресурсы».

Аналогичной точки зрения придерживается и президент Татарстана Рустам Минниханов, заявивший о том, что исламская экономика является сегодня неотъемлемой частью мировой экономики.

«Динамично развиваются исламские финансы, различные халяльные направления – такие, как продукты питания, туризм, мода и медицина, — констатировал он на Российском исламском экономическом форуме в Уфе. — Исламские финансовые механизмы, рынки и отрасли, развитие халяль индустрии и «халяль лайфстайла» привлекают всё больше деловых кругов не только на Ближнем Востоке, но и в Европе, Северной Америке и Азии. Сегодня мы активно работаем над расширением экономических связей с исламским миром. Привлечение бизнес-партнеров из стран Востока и увеличение экспорта российской продукции в мусульманские государства будут способствовать росту экономики и пополнению бюджета за счет налогов и сборов».

Как отметил Рустам Минниханов, исламские финансовые механизмы требуют соблюдения определенных этических норм при реализации сделок. Он предложил разработать единый стандарт, соответствующий требованиям исламской экосистемы с последующим внедрением их в Росстандарт.

По его мнению, также важно проработать предложение об учреждении сертификационных центров на базе региональных представительств Росстандрата.

«Российская Федерация является наблюдателем в Организации Исламского Сотрудничества. Возможно, стоит подумать над проектом создания Федерального партнерского Банка России для удовлетворения спроса на продукты и услуги исламского финансирования в российских регионах», — считает Рустам Минниханов.