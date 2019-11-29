Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.10 ↑

EUR 70.57 ↓

29 ноября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирия настроена на активное сотрудничество с исламскими государствами – Радий Хабиров

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Башкирия настроена на активное сотрудничество с исламскими государствами – Радий Хабиров Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Нам понятны и близки принципы исламской экономики, заявил в пятницу глава Башкортостана Радий Хабиров на состоявшемся в Уфе Российском исламском экономическом форуме «Россия – расширение возможностей».

Как подчеркнул руководитель региона, Башкортостан – не только один из духовных центров российского ислама. Республика активно развивает сейчас экономическое партнерство с исламским миром. В числе ключевых направлений — халяль-индустрия, производство одежды для мусульман и этнотуризм.

На сегодняшний день международные эксперты признают исламскую экономику как самую стремительно развивающуюся в мире. По их прогнозам, суммарный объём активов мусульманских стран в ближайшие пять лет с 4,5 трлн долларов должен достичь 7 трлн.

«Башкортостан не остается в стороне от этих процессов и настроен на активное сотрудничество с исламскими государствами, — подчеркнул Радий Хабиров. — По итогам прошлого года пятая часть нашего внешнего товарооборота пришлась именно на страны Организации исламского сотрудничества. У нас большой потенциал для экспорта продовольственных товаров, машиностроительной продукции, продуктов нефтехимии. У нас есть все условия для расширения сотрудничества. Это общая вера, культурные и духовные традиции, схожий менталитет наших народов, а также надежные партнеры в лице банков и крупных предприятий, трудовые и материальные ресурсы».
Аналогичной точки зрения придерживается и президент Татарстана Рустам Минниханов, заявивший о том, что исламская экономика является сегодня неотъемлемой частью мировой экономики.

«Динамично развиваются исламские финансы, различные халяльные направления – такие, как продукты питания, туризм, мода и медицина, — констатировал он на Российском исламском экономическом форуме в Уфе. — Исламские финансовые механизмы, рынки и отрасли, развитие халяль индустрии и «халяль лайфстайла» привлекают всё больше деловых кругов не только на Ближнем Востоке, но и в Европе, Северной Америке и Азии. Сегодня мы активно работаем над расширением экономических связей с исламским миром. Привлечение бизнес-партнеров из стран Востока и увеличение экспорта российской продукции в мусульманские государства будут способствовать росту экономики и пополнению бюджета за счет налогов и сборов».
Как отметил Рустам Минниханов, исламские финансовые механизмы требуют соблюдения определенных этических норм при реализации сделок. Он предложил разработать единый стандарт, соответствующий требованиям исламской экосистемы с последующим внедрением их в Росстандарт.

По его мнению, также важно проработать предложение об учреждении сертификационных центров на базе региональных представительств Росстандрата.

«Российская Федерация является наблюдателем в Организации Исламского Сотрудничества. Возможно, стоит подумать над проектом создания Федерального партнерского Банка России для удовлетворения спроса на продукты и услуги исламского финансирования в российских регионах», — считает Рустам Минниханов.

Теги: исламский форум, Радий Хабиров, Рустам Минниханов
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
«Может, это НЛО?»: жители Башкирии заметили в небе странный объект
В нескольких районах Башкортостана местные жители вечером 28 ноября заметили в небе странный летающий объект. Очевидцы из Стерлитамака поделились фотогр
Какой будет погода в Башкирии в декабре: предварительный прогноз
По прогнозам Башгидромета, на территории Башкортостана в ближайшие три дня, с 28 по 30 ноября, будет преимущественно без осадков, ветер южный, юго-восто
«Театральное Приволжье» подведет итоги голосования и определит победителей 30 ноября
Школьные и студенческие постановки самого яркого молодежного проекта Года Театра в России — фестиваля «Театральное Приволжье» — посмотрели более 100 тыся
В Башкирии в массовом ДТП погибли два человека
В Дюртюлинском районе Башкортостана утром 29 ноября произошла автоавария с погибшими. По предварительным данным пресс-службы ГИБДД РБ, на 1229 км автодо
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть