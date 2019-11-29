Рустам Минниханов: Башкортостан - пример межнациональной и межконфессиональной дружбы

Фото: Олег Яровиков









Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Президент Татарстана и председатель Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» Рустам Минниханов, выступая на пленарном V заседании Группы стратегического видения «Россия – исламский мир», который в эти минуты проходит в Уфе, рассказал, что сотрудничество с мусульманскими государствами имеет глубокие корни. Он напомнил, что именно в Башкортостане родился первый полномочный представитель Советской России в арабских странах «Красный паша» Карим Хакимов.

По мнению президента Татарстана, сегодня нужно стремиться к тому, чтобы отношения России с исламскими государствами показывали всему миру пример цивилизованного партнерства. По словам Минниханова, решение сирийского кризиса стало возможным именно благодаря взаимодействию России, Турции и Ирана. Сегодня перед всеми странами стоит задача усиления борьбы с терроризмом и экстремизмом, также стоит уделять большое внимание нравственному и духовному воспитанию молодого поколения.

Президент Татарстана поблагодарил Радия Хабирова за приглашение провести заседание форума «Россия – исламский мир» в Уфе и отметил, что Башкортостан показывает пример межнациональной и межконфессиональной дружбы.

Рустам Минниханов сказал, что следующее заседание ГСВ пройдет в 2020 году в Саудовской Аравии.