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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Рустам Минниханов: Башкортостан - пример межнациональной и межконфессиональной дружбы

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Президент Татарстана и председатель Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» Рустам Минниханов, выступая на пленарном V заседании Группы стратегического видения «Россия – исламский мир», который в эти минуты проходит в Уфе, рассказал, что сотрудничество с мусульманскими государствами имеет глубокие корни. Он напомнил, что именно в Башкортостане родился первый полномочный представитель Советской России в арабских странах «Красный паша» Карим Хакимов.

По мнению президента Татарстана, сегодня нужно стремиться к тому, чтобы отношения России с исламскими государствами показывали всему миру пример цивилизованного партнерства. По словам Минниханова, решение сирийского кризиса стало возможным именно благодаря взаимодействию России, Турции и Ирана. Сегодня перед всеми странами стоит задача усиления борьбы с терроризмом и экстремизмом, также стоит уделять большое внимание нравственному и духовному воспитанию молодого поколения.

Президент Татарстана поблагодарил Радия Хабирова за приглашение провести заседание форума «Россия – исламский мир» в Уфе и отметил, что Башкортостан показывает пример межнациональной и межконфессиональной дружбы.

Рустам Минниханов сказал, что следующее заседание ГСВ пройдет в 2020 году в Саудовской Аравии.

Теги: исламский мир, межнациональное согласие
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