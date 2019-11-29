Радий Хабиров: Башкирия выступает как модель сотрудничества традиционных религий

Фото: Олег Яровиков









Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В укреплении межконфессионального мира в нашей стране есть большая заслуга мусульманской уммы Башкортостана, сказал, выступая на пленарном заседании Группы стратегического видения «Россия — исламский мир», которое в эти минуты проходит в уфимском Конгресс-холле «Торатау», глава Башкортостана Радий Хабиров. По его словам, наша республика выступает своеобразной моделью сотрудничества традиционных религий. Глава региона напомнил, что не случайно в 1788 году указом императрицы Екатерины II Уфа была признана центром ислама в России.

«В Башкортостане сильны традиции исламского образования, которые были заложены знаменитыми медресе «Галия» и «Гусмания». Сегодня необходимо использовать огромный опыт ислама в деле нравственного воспитания молодежи», — сказал Радий Хабиров.

Напомним, в этом году заседание Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» посвящено теме межконфессионального согласия и приурочена к 50-летию организации исламского сотрудничества, а также 90-летию выдающегося российского политического деятеля Евгения Примакова, одного из основателей ГСВ. Делегаты форума представляют 25 стран.