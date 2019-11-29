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Владимир Путин направил приветствие участникам форума в Уфе «Россия - исламский мир»

ПОЛИТИКА
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин направил приветствие участникам форума в Уфе «Россия - исламский мир» Фото: kremlin.ru

УФА, 29 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Открывая V заседание Группы стратегического видения «Россия — исламский мир», который в эти минуты проходит в Уфе, председатель Группы — президент Татарстана Рустам Минниханов зачитал приветствие президента России Владимира Путина. В нем в частности отмечается, что эта встреча приурочена к пятидесятилетию Организации исламского сотрудничества, с которой Российская Федерация активно и успешно взаимодействует по многим направлениям.

«Нас объединяет приверженность к принципам справедливого демократического миропорядка, стремление к обеспечению верховенства права в международных делах, к упрочению стабильности и безопасности на всех континентах. Важно, что Россия и члены организации координируют усилия по противодействию глобальным угрозам и вызовам, урегулированию региональных конфликтов и решению различных гуманитарных проблем.

Вам предстоит рассмотреть актуальные вопросы, касающиеся расширения межконфессионального диалога, сохранения гражданского мира и социальной стабильности в условиях религиозного многообразия. Рассчитываю, что вы проведёте конструктивные, содержательные дискуссии, а ваши идеи и инициативы послужат укреплению доверия и взаимопонимания между нашими странами и народами», — отмечается в приветствии президента России.

Теги: исламский мир, Владимир Путин
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