Радий Хабиров заявил об увеличении в Башкирии господдержки на процедуру ЭКО

УФА, 28 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Господдержку на процедуру ЭКО решено увеличить. Об этом по итогам совещания в правительстве республики заявил в соцсетях Радий Хабиров.

В 2020 году будет выделено дополнительно 83 млн рублей на эти цели. По словам главы республики, благодаря такому решению родится почти 3 тысячи детей.

«Сегодня приняли решение, благодаря которому на будущий год в республике родится как минимум на 650 детей больше! У нас предусмотрена господдержка на процедуру ЭКО, однако средств раньше было недостаточно. В этом году этой возможностью воспользовались 2025 женщин, а на следующий выделяем дополнительно 83 млн, и благодаря ЭКО на свет появятся уже под 3000 детей. Далее – сократим очередь из трех тысяч женщин до нуля и будем активно развивать ЭКО и дальше. Настроение по итогам этого совещания – великолепное, как будто сам снова стал отцом!» — написал Радий Хабиров.