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28 ноября Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирия и Бахрейн планируют сотрудничать в сферах экономики и туризма

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба главы РБ

Фото: пресс-служба главы РБ

УФА, 28 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня провел рабочую встречу с президентом Высшего совета по делам ислама Королевства Бахрейн, шейхом Абдулрахманом бин Мохаммед Аль-Халифа и послом Королевства Бахрейн в России Ахмедом Абдулрахаманом Аль-Саати. Они прибыли в республику для участия в работе V ежегодного заседания группы стратегического видения (ГСВ) «Россия — Исламский мир».

Глава республики отметил, что для региона большая честь принимать таких высоких гостей и подчеркнул, что республика является одним из центров российского ислама. В наши дни в Башкортостане активно строятся мечети, их уже более 1400.

«Мы уделяем большое внимание сотрудничеству со странами Ближнего Востока, в том числе и с жемчужиной Персидского залива — Королевством Бахрейн», — сказал глава региона и рассказал о преимуществах республики.

В своем ответном слове родной брат короля Бахрейна, шейх Абдулрахман передал его приветствие и отметил большой потенциал республики.

«Его величество поддерживает хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, между нашими странами подписано много меморандумов о сотрудничестве в различных сферах жизни. Есть схожее между Бахрейном и вашей республикой. Мы богаты нефтью и знаем, что ваша республика очень развита, здесь уделяют большое внимание исламу, развитию и сохранению его традиций. Наш визит должен способствовать развитию более тесных отношений», — сказал шейх Абдулрахман.

По словам главы Башкортостана, республика открыта к сотрудничеству и есть много сфер, где можно наладить взаимовыгодные контакты. Помимо нефтехимии, это машиностроение и туризм.

«Наш разговор с главой Башкортостана получился конструктивным, я передал ему приветствие нашего короля. Мы договорились, что проработаем сотрудничество в различных сферах и выйдем на подписание соглашений. Нас даже связывают исторические факты. В Бахрейне и Башкортостане нефть начали добывать в 1932 году», — сказал шейх Абдулрахман журналистам.

Теги: международное сотрудничество, Бахрейн, Радий Хабиров
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