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В Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Депутаты ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении выходного дня 31 декабря, сообщают «Известия» со ссылкой на одного из авторов инициативы, главу думского комитета по труду и социальной защите Ярослава Нилова.

Как уточняется в пояснительной записке, документ предусматривает такой перенос, при котором 31 декабря будет оставаться выходным, даже если не попадает на субботу и воскресенье.

При этом общее количество нерабочих праздничных дней должно сохраниться в установленном Трудовым кодексом объеме.

По словам авторов инициативы, такой перенос позволит работникам и работодателям «более рационально» распоряжаться выходными и нерабочими днями. Кроме того, будет способствовать соблюдению «баланса интересов» между работниками, работодателями и профсоюзами.

Как сообщало агентство «Башинформ», ранее в Роструде назвали условия получения выходного дня 31 декабря.

Работники могут получить выходной 31 декабря, который в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.

При этом предоставление работникам дополнительного выходного дня уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработной платы, отметили в Роструде.

Теги: законопроект, выходной 31 декабря
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