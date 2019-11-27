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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкортостана ознакомился с работой Верхнеяркеевской центральной районной больницы

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Новый корпус поликлиники Верхнеяркеевской центральной районной больницы был открыт в конце прошлого года. Сегодня с его работой в рамках своей рабочей поездки ознакомился глава Башкортостана Радий Хабиров.

Главный врач Верхнеяркеевской больницы Разида Гатауллина рассказала, что введение нового корпуса поликлиники на 250 посещений в смену позволило снять проблемы нехватки площадей, и, что немаловажно, исключило смешивание потоков детского и взрослого населения.

Радий Хабиров осмотрел детскую поликлинику, женскую консультацию, кабинеты «узких» специалистов взрослой поликлиники, рентгенологическое отделение. Во время осмотра глава региона интересовался тем, как укомплектована больница врачами, оборудованием. В поликлинике работает много молодых медиков, некоторые из них переехали в район по программе «Земский доктор». В новом корпусе поликлиники работают кабинеты планирования семьи, здорового ребенка, профилактическое отделение. Поликлиника оснащена самым современным медицинским оборудованием и компьютерной техникой.

Глава Башкортостана побывал в корпусе больницы, где сейчас идет реконструкция стоматологического отделения и лаборатории. Здесь также будет установлено самое современное оборудование. Главврач больницы рассказала, что ввод нового корпуса значительно улучшил качество предоставляемой населению района медицинской помощи.Строительство поликлиники началось в 2016 году. Финансирование строительства осуществил Фонд социальных целевых программ в объеме свыше 260 млн рублей.

Теги: Радий Хабиров, рабочие поездки
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