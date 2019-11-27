Радий Хабиров в селе Верхнеяркеево посетил музей Мусы Гареева

Фото: Олег Яровиков





















Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Музей дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева в селе Верхнеяркеево Илишевского района был построен к 70-летию со дня рождения нашего знаменитого земляка. Открытие состоялось 8 июля 1992 года. В тот же день был открыт его филиал в деревне Таш-Чишма, где Муса Гареев провел свое детство и куда приезжал в зрелые годы.

Глава Башкортостана возложил цветы к бронзовому бюсту легендарного летчика-штурмовика и почтил его память. В музее Радию Хабирову показали экспозиции и рассказали, что большую помощь по формированию фондов музея оказала семья Гареевых, передав личные вещи: обмундирование периода Великой Отечественной войны и послевоенного времени, предметы быта.

Экспозиция музея в селе Верхнеяркеево построена по проблемно-хронологическому принципу и размещена в двух залах. Здесь представлены подлинные документы, фотографии, личные вещи героя, рассказывающие о его жизни, деятельности и о времени, в котором он жил. Экспозиции первого зала рассказывают о детских и юношеских годах Мусы Гареева, времени его увлечения аэроклубом и обучения в Энгельской военно-авиационной школе пилотов. Жизнь будущего летчика представлена документальными фотоснимками, сделанными бывшим командиром авиаотряда Деменковым, образцами летной экипировки, учебником «Самолет У-2» тех лет.

Экспозиции второго зала отражают славный боевой путь летчика-штурмовика периода Великой Отечественной войны. Начав войну осенью 1942 года в небе Сталинграда рядовым летчиком в звании сержанта, через два с половиной года он закончил ее в Восточной Пруссии гвардии майором, штурманом полка, дважды Героем Советского Союза. В экспозиции представлены макет самолета Ил-2, личная боевая экипировка летчика-штурмовика, образцы советского вооружения, трофеи немецкого солдата.

Следующая фотопанорама знакомит с послевоенной биографией Мусы Гареева, службой в авиационной дивизии особого назначения, жизнью после выхода в отставку.

Центральной экспозицией музея является рабочий кабинет летчика с его подлинными вещами, повторяющими домашний кабинет в уфимской квартире. Их передала музею супруга Мусы Гареева — Галина Александровна. Завершают экспозицию материалы, показывающие к сохранению памяти о народном герое и большом патриоте, всю свою жизнь посвятившему служению Отчизне.

Главе Башкортостана рассказали и о неизвестных страницах биографии Мусы Гареева. На территории музея, в сквере в 2012 году был установлен самолет АН-2. Каждый желающий может пройти в салон самолета, посидеть за штурвалом, на пассажирских местах. Радий Хабиров после осмотра музея сказал, что мы должны помнить о таких героях, как Муса Гареев, и свято чтить память наших легендарных земляков. Такие музеи имеют большое значение в военно-патриотическом воспитании будущего поколения и они пробуждают чувство гордости за родную республику.