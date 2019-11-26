Фото: Олег Яровиков С 2020 года в России отменят 50-рублевые выплаты по уходу за ребенком Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Компенсационные выплаты в размере 50 рублей ежемесячно по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет отменяются в России с 1 января 2020 года. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, сообщает ТАСС.

При этом те, кому они были назначены ранее, продолжат их получать до окончания установленных периодов выплаты.

Согласно документу, признается утратившим силу указ президента от 30 мая 1994 года № 1110, определяющий, что ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей назначаются «матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от организационно-правовых форм, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста».