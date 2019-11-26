Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров: В новогодние праздники будем жестко пресекать продажу незаконного алкоголя Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня на выездном совещании «Здравчаса» напомнил о предложении по ограничению продажи алкоголя в республике в дни новогодних праздников. В настоящее время проект закона находится на рассмотрении в Госсобрании республики. Заместитель председателя парламентского профильного комитета по здравоохранению Римма Утяшева пояснила, что в первом чтении законопроект будет рассмотрен 28 ноября на пленарном заседании.

Напомним, что согласно проекту, 3 января вводится полный запрет на продажу алкоголя, а с 4 по 6 января алкоголь будет продаваться только с 10 часов до 14 часов по местному времени.

«Мы идем осознанно на эти меры, надеюсь нас поддержат в обществе, в том числе и медицинское сообщество. Ну, а женщины нас точно поддержат. Конечно, найдутся и те, кто будет подвергать нас критике за это решение. Ограничив продажу алкоголя, мы предлагаем жителям республики эти дни провести вместе с семьями и весь Башкортостан заполоним мероприятиями разного уровня. Будут проводиться новогодние семейные игры, чтобы и дети, и взрослые смогли вместе провести праздники. И, конечно, вместе с правоохранительными структурами мы объявим охоту на бутлегеров, которые будут пытаться продавать суррогатный алкоголь, будем жестко пресекать все это», — сказал Радий Хабиров.