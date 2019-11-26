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Председателем Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору назначен Ильдар Шафиков

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Председателем Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору назначен Ильдар Шафиков Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Председателем Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору назначен Ильдар Шафиков. Соответствующий указ подписал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Ильдар Шафиков родился 16 сентября 1982 года в селе Кушнаренково. Окончил Башкирский государственный университет, Уфимский государственный авиационный технический университет.

Трудовую деятельность начал в 2005 году юрисконсультом Управления по работе с потребителями по Центральному региону ООО «Башкиргаз».

В 2006-2007 годах – юрисконсульт претензионно-искового отдела ООО «Газпром межрегионгаз Уфа».

В 2007-2011 годах – начальник отдела претензионно-исковой работы ООО «Газпром межрегионгаз Уфа».

В 2011-2012 годах – помощник министра земельных и имущественных отношений РБ, начальник отдела административной и претензионно-исковой работы Минземимущества региона.

В 2012-2014 годах – замдиректора МУП «Инвестиционно-строительный комитет городского округа город Уфа».

В 2014-2015 годах – заместитель министра земельных и имущественных отношений Башкортостана.

В 2015-2019 годах – председатель Государственного комитета РБ по жилищному и строительному надзору.

Теги: назначения, Ильдар Шафиков
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