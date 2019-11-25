Фото: Олег Яровиков За нарушение ночной тишины в домах планируют наказывать штрафом в 3 тысячи рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Эксперты Общероссийского народного фронта поддержали инициативу Совета Федерации о внесении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поправок, предусматривающих штраф в размере от 1 до 3 тыс. руб. для физических лиц, нарушающих тишину в ночное время. По мнению общественников, существующее законодательство не дает полиции действенных полномочий для борьбы с нарушителями, особенно страдают жители домов, на первых этажах которых располагаются увеселительные заведения.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкирии, эксперт Центра мониторинга благоустройства городской среды Надежда Крылова рассказала, как в Уфе жители четыре года жаловались на увеселительное заведение, расположенное в жилом доме на проспекте Октября. Приезжавшие на вызовы полицейские могли потребовать от нарушителей тишины объяснений, но других действий не предпринимали, протоколы не составляли. После того как полиция уезжала, в заведении продолжали шуметь и веселиться.

«Количество жалоб граждан на нарушение их права на тишину и покой в ночное время увеличивается. Эта негативная тенденция обусловлена и тем, что на первых и вторых этажах многоквартирных домов жилые помещения активно переводятся в разряд нежилых для ведения предпринимательской деятельности», – отметила Крылова.

«Сейчас заставить предпринимателей соблюдать интересы граждан почти невозможно», – указала Крылова.

Так, только в Уфе в жилых домах расположено 86 кафе, баров и ресторанов, 41 кальянная, 17 саун и 113 пивных магазинов. Жалобы поступали и от жителей Стерлитамака: у одних в жилом доме на первом этаже открыли кальянную, у других – сауну.

Член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» в Новосибирской области Сергей Аверьяскин считает, что граждане перестают обращаться в полицию, понимая, что действенных полномочий для урегулирования ситуации у правоохранительных органов нет. «Необходимо ужесточить Жилищный кодекс, запретить работу заведений, которые создают невыносимые условия проживания граждан в многоквартирных домах, это территория не для всякого рода бизнеса», – подчеркнул Аверьяскин.

«В Жилищном кодексе нужно прописать требования к бизнесу, ведущему деятельность на первых этажах многоквартирных домов, установить правила осуществления такой деятельности, – считает член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина. – Мы работаем над созданием комфортной городской среды, благоустраиваем дворы и общественные пространства. Безусловно, отправная точка комфорта – спокойное пребывание граждан в ночи в собственной квартире, когда снизу не доносятся крики, запахи, звуки работающего холодильного оборудования. Поэтому для юридических лиц наказание за ночной шум должно стать еще строже».