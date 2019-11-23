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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Дмитрий Медведев предложил объединить партпроекты «Единой России» по пяти направлениям

ПОЛИТИКА
Фото: Единая Россия

Дмитрий Медведев предложил объединить партпроекты «Единой России» по пяти направлениям Фото: Единая Россия

МОСКВА, 23 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Председатель «Единой России», глава правительства Дмитрий Медведев предложил объединить партийные проекты «Единой России» по пяти главным направлениям — здравоохранение, образование, помощь старшему поколению, поддержка молодых семей и благоустройство городской среды.

«Предлагаю укрупнить партийные проекты. Объединить их по пяти главным направлениям — здравоохранение, образование, помощь старшему поколению, поддержка молодых семей и благоустройство городской среды. Так мы сможем эффективнее сконцентрировать наши усилия. Так мы сможем эффективнее сконцентрировать наши усилия», — сказал Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании XIX Съезда партии.

При разработке программы на парламентские выборы «Единая Россия» должна более активно опираться на предложения избирателей. Узнавать их мнение будем через опросы, социальные сети. Но прежде всего — через наши общественные приемные, заявил председатель «Единой России».

«В основе программы «Единой России» — курс президента России Владимира Владимировича Путина. Мы опираемся на приоритеты, которые он обозначил. В 2021 году нам предстоят выборы в Государственную Думу. Весь следующий год мы должны посвятить тому, чтобы к думской кампании «Единая Россия» подошла на пике сил и возможностей. Для этого сейчас нам необходимо критически оценить свой опыт, обновить программу партии с учетом задач сегодняшнего дня. У людей появляются новые запросы. Важно их учитывать — и в действующей программе, и в той, с которой пойдем на парламентские выборы. Считаю, что при ее разработке мы должны более активно опираться на предложения избирателей», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

По его словам, узнавать мнение избирателей в партии будут через опросы и социальные сети. «Но прежде всего — через наши общественные приемные. На съезде представлена новая модель — там использованы лучшие практики МФЦ. Чтобы людям было удобнее обращаться в партию. Такие приемные появятся по всей стране», — отметил председатель «Единой России», напомнив, что в ближайшую неделю состоится неделя приемов граждан.

Теги: Единая Россия, Дмитрий Медведев, съезд
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