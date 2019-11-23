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Мэр Нефтекамска попросил расширить соцобязательства Росатома в Камбарке на Башкирию

ПОЛИТИКА
Фото: администрация Нефтекамска

Мэр Нефтекамска попросил расширить соцобязательства Росатома в Камбарке на Башкирию Фото: администрация Нефтекамска

МОСКВА, 23 ноя 2019. Азат Гиззатуллин, ИА «Башинформ»/.

Накануне 29 съезда «Единой России» премьер-министр правительства, председатель партии Дмитрий Медведев во время рабочей встречи с региональными представителями партии поддержал идею главы администрации Нефтекамска Ратмира Мавлиева о создании единого чата для всех первичных отделений «Единой России»

«Чат — это неплохая идея. Надо будет просто какую-то рабочую группу сделать, которая всё это будет отслеживать, анализировать и по наиболее важным вопросам докладывать и в Генсовет, и в случае необходимости — мне лично», — отметил Дмитрий Медведев.

Глава Нефтекамска также поднял вопрос о распространении на территории города социальных программ «Росатома», который строит завод по утилизации промышленных отходов в соседнем удмуртском городе Камбарка.

«У них есть замечательные социальные программы, в том числе в образовательных, культурных направлениях. И мы бы хотели, чтобы эти программы можно было распространить на прилегающие территории, находящиеся рядом с объектами «Росатома». Наш город расположен в 10 км от Камбарки, но социальная программа на соседний субъект уже не распространяется. Поэтому хотелось бы обратить на это внимание», — сказал Ратмир Мавлиев.

Дмитрий Медведев предложил изложить инициативу в письменном виде.

«Это история в большей степени связана с работой «Росатома» и с государственными решениями, но раз Вы об этом говорите, поручение на имя генерального директора я дам», — сказал председатель партии.

В интервью агентству «Башинформ» глава администрации Нефтекамска пояснил, что по поручению председателя правительства он подготовит обращение в его адрес.

«Хотелось, чтобы «Росатом» помогал и нашему городу в решение актуальных социальных проблем. Город нуждается в качественной питьевой воде и было бы хорошо если бы госкорпорация поддержала нас финансово в этом вопросе. Для Нефтекамска и его жителей это будет большое подспорье», — сказал Ратмир Мавлиев.

На встрече с Медведевым глава города озвучил и свою идею по проведению партийного съезда в малых городах, в частности, в Нефтекамске.

«Что касается съезда, это тяжёлая и сложная история. Но конференцию или заседание высших органов партии — будь то Генсовет, Высший совет, совместное заседание Генсовета и Высшего совета — это абсолютно правильно. Считайте, что договорились. Можем и с Нефтекамска начать», — согласился Дмитрий Медведев.

Теги: Единая Россия, Нефтекамск, съезд, Росатом
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