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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Вице-премьером правительства Башкирии стал Ирек Сагитов

ПОЛИТИКА
Фото: сайт главы РБ

Вице-премьером правительства Башкирии стал Ирек Сагитов Фото: сайт главы РБ

УФА, 22 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Заместителем премьер-министра правительства Башкирии назначен Ирек Сагитов. Указ о его назначении подписал глава республики Радий Хабиров.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе правительства региона, Ирек Сагитов будет курировать работу министерства молодежной политики и спорта, госкомитетов по ЧС и делам юстиции, а также отвечать за взаимодействие с силовыми структурами.

Ирек Сагитов родился 11 июля 1969 года в деревне Мустафино Аургазинского района. Окончил Уфимский юридический институт МВД России.

Трудовую деятельность начал в 1991 году секретарём ВЛКСМ Уфимского автотранспортного техникума.

В 1992–2000 годах – милиционер, командир отделения, командир взвода, заместитель командира, командир оперативной роты ОМОН МВД Башкирии.

В 2000–2003 годах – заместитель командира отряда по технике и вооружению ОМОН МВД по Республике Башкортостан.

В 2003 году – заместитель командира ОМОН при МВД по РБ.

В 2003–2016 годах – командир ОМОН МВД по Башкирии.

В 2016–2018 годах – командир ОМОН Управления Росгвардии по РБ.

В 2018–2019 годах – заместитель начальника Управления Росгвардии по Башкирии.

Награждён орденом Салавата Юлаева.

Теги: назначения, Ирек Сагитов
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