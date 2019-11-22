Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.84 ↓

EUR 70.69 ↑

22 ноября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров министром образования и науки Башкирии назначил Айбулата Хажина

ПОЛИТИКА

УФА, 22 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Министром образования и науки Башкирии назначен Айбулат Хажин. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Ранее указом главы Башкирии о структуре органов исполнительной власти министерство образования региона было преобразовано в министерство образования и науки РБ.

Айбулат Хажин родился 30 сентября 1973 года в Уфе. Окончил Уфимское медицинское училище № 1, Башкирский государственный педагогический институт по специальности «Биология и химия». Кандидат педагогических наук.

Трудовую деятельность начал в 1996 году в Аргаяшской средней школе № 2, где работал учителем химии.

В 1997–2000 годах – аспирант Уральской государственной академии физической культуры.

В 2001–2008 годах – старший преподаватель, доцент кафедры педагогики Уральского государственного университета физической культуры.

В 2003–2007 годах – докторант Уральского государственного университета физической культуры.

В 2003–2008 годах – заместитель декана Уральского государственного университета физической культуры.

В 2008–2009 годах – заместитель директора Уфимского топливно-энергетического колледжа.

В 2009 году – проректор по учебной работе Стерлитамакской государственной педагогической академии имени З. Биишевой.

В 2009–2010 годах – заведующий сектором отдела образования и науки Аппарата республиканского правительства.

В 2010–2014 годах – заместитель начальника Управления по контролю и надзору в сфере образования РБ.

В 2014–2016 годах – первый замминистра образования Башкирии.

В 2016–2018 годах – начальник Управления по контролю и надзору в сфере образования республики.

В 2018–2019 годах – и.о. министра образования региона.

Теги: назначения, Айбулат Хажин
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Квест для водителей: уфимцы сквозь разборки и обиды добывают медсправку по старой цене
В Уфе 21 ноября в зданиях наркологических диспансеров с самого утра не протолкнуться: выстроились огромные очереди водителей, желающих в последний день
Уфимцы штурмуют наркодиспансеры из-за подорожания водительских справок в 7 раз
В Уфе автомобилисты пытаются как можно быстрее пройти медосвидетельствование для получения или замены водительского удостоверения. Все из-за увеличения с
Глава Башкирии показал двор, где прошли его детство и юность
Глава Башкортостана в Ишимбае заехал во двор по улице Чкалова, где в этом году было проведено благоустройство в рамках программы «Башкирские дворики», и
Минздрав решил отложить введение нового порядка медосмотра для водителей
Минздрав перенес дату вступления в силу нового порядка получения медсправок для водителей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-ка
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть