Радий Хабиров министром образования и науки Башкирии назначил Айбулата Хажина

УФА, 22 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Министром образования и науки Башкирии назначен Айбулат Хажин. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Ранее указом главы Башкирии о структуре органов исполнительной власти министерство образования региона было преобразовано в министерство образования и науки РБ.

Айбулат Хажин родился 30 сентября 1973 года в Уфе. Окончил Уфимское медицинское училище № 1, Башкирский государственный педагогический институт по специальности «Биология и химия». Кандидат педагогических наук.

Трудовую деятельность начал в 1996 году в Аргаяшской средней школе № 2, где работал учителем химии.

В 1997–2000 годах – аспирант Уральской государственной академии физической культуры.

В 2001–2008 годах – старший преподаватель, доцент кафедры педагогики Уральского государственного университета физической культуры.

В 2003–2007 годах – докторант Уральского государственного университета физической культуры.

В 2003–2008 годах – заместитель декана Уральского государственного университета физической культуры.

В 2008–2009 годах – заместитель директора Уфимского топливно-энергетического колледжа.

В 2009 году – проректор по учебной работе Стерлитамакской государственной педагогической академии имени З. Биишевой.

В 2009–2010 годах – заведующий сектором отдела образования и науки Аппарата республиканского правительства.

В 2010–2014 годах – заместитель начальника Управления по контролю и надзору в сфере образования РБ.

В 2014–2016 годах – первый замминистра образования Башкирии.

В 2016–2018 годах – начальник Управления по контролю и надзору в сфере образования республики.

В 2018–2019 годах – и.о. министра образования региона.