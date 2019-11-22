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Большая пресс-конференция Владимира Путина назначена на 19 декабря

ПОЛИТИКА
Фото: скриншот видео

Большая пресс-конференция Владимира Путина назначена на 19 декабря Фото: скриншот видео

УФА, 22 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится 19 декабря. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кремля.

«Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации президента Российской Федерации начинает аккредитацию на участие в ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Пресс-конференция состоится 19 декабря 2019 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что заявки на аккредитацию принимаются на сайте www.kremlin.ru от представителей российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ. Последний день приема заявок от журналистов — 5 декабря в 17 часов по московскому времени.

Ежегодные пресс-конференции для российских и иностранных журналистов Владимир Путин проводит с 2001 года. Нынешняя пресс-конференция станет 15-й для российского лидера. Самой короткой по времени была первая пресс-конференция главы государства: она длилась 1 час 35 минут. В 2008 году, перед уходом Владимира Путина в правительство, состоялась самая длинная его пресс-конференция — 4 часа 40 минут. Тогда же он ответил на вопросы рекордного количества журналистов — 80 человек.

Менялось и место проведения пресс-конференций: сначала они проходили в 14-м корпусе Кремля, но с 2012 года мероприятия стали проводиться в Центре международной торговли. Общение Владимира Путина с журналистами традиционно транслируется в прямом эфире федеральных телеканалов.

Теги: Владимир Путин
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