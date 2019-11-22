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22 ноября Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии раскритиковал публичные слушания по центру с «дельфинотерапией»

ПОЛИТИКА

УФА, 22 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию, связанную со строительством центра с «дельфинотерапией» в Уфе, общественные слушания по которому прошли 15 ноября. «То, что слушания прошли таким образом, это ужасно. Это глупо. Это удар по нашей республике, команде», — оценил организацию мероприятия руководитель региона.

По его мнению, с одной стороны, создать центр отдыха для детей было нужно, но с другой стороны, поднялся, как выразился глава Башкирии, «шум и гам».

«Инициатор проекта приходил ко мне, проект был океанариумом. Я сторонник любого, кто приходит с деньгами в республику, но я тоже люблю животных, я тоже понимаю, что жить в неволе — это плохо. Но я думаю, что в океанариуме будут не дельфины, которых для нас поймают в океане, а выращенные в здешних условиях, — сообщил руководитель региона. — Наше «фейсбучное» сообщество — нервное существо. Очень много эмоций непроверенных и желания показать себя и «поднять хайп», — прокомментировал Радий Хабиров.
Руководитель региона также рассказал, какие меры могут быть приняты для решения конфликта. Он отметил, что, если есть такая необходимость, активисты смогут встретиться с мэром Уфы Ульфатом Мустафиным лично и на этой встрече прийти к компромиссу.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе прошли публичные слушания по строительству центра абилитации, где мнения разделились на ﻿«за», «против», «за с условиями».

Теги: дельфинарий, океанариум, абилитация
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