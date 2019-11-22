В Башкирии министров обязали получать у начальства разрешения на командировки
УФА, 22 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.
Указом главы Башкирии Радия Хабирова башкирских министров обязали получать разрешения на командировки у первых заместителей премьер-министров правительства республики. Эти должности занимают Андрей Назаров и Илшат Тажитдинов. Ранее командировки согласовывались у профильных вице-премьеров.
На оперативном совещании 18 ноября Радий Хабиров заявил, что «пора завершать с чиновничьим туризмом», и отдал распоряжение, чтобы министры отчитывались об эффективности своих поездок.