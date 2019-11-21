Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров в Ишимбае провел «Час главы» Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В администрации Ишимбайского района руководитель Башкортостана Радий Хабиров провел «Час главы». Глава администрации муниципалитета Азамат Абдрахманов рассказал о текущем социально–экономическом положении города и района. В целом, текущие показатели города и района находятся на хорошем уровне, растет индекс промышленного производства, сокращается смертность среди населения, рождаемость находится на стабильном уровне.

Радий Хабиров поинтересовался готовностью района к работе в условиях особой экономической зоны «Алга». По словам главы района, уже есть 15 якорных резидентов, идет работа с потенциальными инвесторами. Глава Башкортостана поручил держать этот вопрос под особым контролем, отметив, что статус ОЭЗ ко многому обязывает и дает реальный шанс для прорыва в экономике.