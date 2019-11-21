Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.02 ↑

EUR 70.85 ↓

21 ноября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров в Ишимбае провел «Час главы»

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров в Ишимбае провел «Час главы» Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В администрации Ишимбайского района руководитель Башкортостана Радий Хабиров провел «Час главы». Глава администрации муниципалитета Азамат Абдрахманов рассказал о текущем социально–экономическом положении города и района. В целом, текущие показатели города и района находятся на хорошем уровне, растет индекс промышленного производства, сокращается смертность среди населения, рождаемость находится на стабильном уровне.

Радий Хабиров поинтересовался готовностью района к работе в условиях особой экономической зоны «Алга». По словам главы района, уже есть 15 якорных резидентов, идет работа с потенциальными инвесторами. Глава Башкортостана поручил держать этот вопрос под особым контролем, отметив, что статус ОЭЗ ко многому обязывает и дает реальный шанс для прорыва в экономике.

Теги: Час главы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии стоимость медосвидетельствования водителей вырастет в 7 раз
В Министерстве здравоохранения Башкирии сообщили об изменении в порядке проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей машин. По да
Квест для водителей: уфимцы сквозь разборки и обиды добывают медсправку по старой цене
В Уфе 21 ноября в зданиях наркологических диспансеров с самого утра не протолкнуться: выстроились огромные очереди водителей, желающих в последний день
Уфимцы штурмуют наркодиспансеры из-за подорожания водительских справок в 7 раз
В Уфе автомобилисты пытаются как можно быстрее пройти медосвидетельствование для получения или замены водительского удостоверения. Все из-за увеличения с
В Башкирии похолодает до -31 градуса
30-градусные морозы задержатся в Башкирии на три дня. По данным синоптиков Башгидрометцентра, 21 ноября по востоку республики столбики термометров опустя
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть