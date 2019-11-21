Радий Хабиров рассказал, что ждет жителей Ишимбайского района в ближайшие годы

Фото: Олег Яровиков









Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодняшняя рабочая поездка главы Башкортостана Радия Хабирова в Ишимбайский район началась со знакомства с выполненными работами по благоустройству микрорайона Юрматы в городе Ишимбае.

Напомним, 15 декабря прошлого года жители нового микрорайона во время личной встречи с главой республики пожаловались на отсутствие газопровода и водопровода, были большие проблемы с дорогами и пешеходными тротуарами. Здесь до 2025 года планируется возвести 56 тысяч квадратных метров жилья в многоквартирных домах и 16 тысяч квадратных метров жилья в частных домовладениях. Сегодня в микрорайоне проживает более 2 тысяч человек. Глава администрации Ишимбайского района Азамат Абдрахманов рассказал Радию Хабирову, что в микрорайоне идет активное строительство сетей водоснабжения. Сумма контракта, заключенного между Управлением капитального строительства и ООО «Нефтегазсервис», составляет 16 млн рублей. Также идет строительство сетей газоснабжения жилого района Юрматы -2. Распределительные сети газоснабжения построены. Ведутся работы по строительству внутридомовых сетей газоснабжения. За счет местного бюджета построено 2 км тротуаров, республиканский бюджет помог с отсыпкой дорог.

Жители микрорайона поблагодарили Радия Хабирова за поддержку и за преображение города в лучшую сторону.

«Мы видим какие изменения произошли в этом году, много работ проведено по благоустройству, есть перемены в здравоохранении», — говорят они.

Радий Хабиров отметил, что большие надежды связаны с особой экономической зоной «Алга», сейчас все документы находятся в федеральном правительстве и есть надежда, что они будут подписаны до конца текущего года.

«С ее открытием появятся новые предприятия и рабочие места, увеличится поступление налогов в местные бюджеты. Конечно, мы не оставим без внимания и аграрный комплекс района, обязательно заведем сюда крупного инвестора, решается вопрос и с капитальным ремонтом Ишимбайского роддома. В целом, есть хорошие подвижки в системе здравоохранения, впереди у района и города хорошие перспективы», — отметил Радий Хабиров.

По предварительным расчетам, на ближайшие десять лет, к 2029 году, на территории особой экономической зоны свои производства разместят 17 резидентов. На сегодняшний день соглашения о намерениях реализации проектов в сфере химической, пищевой промышленности и приборостроения подписаны с семью якорными инвесторами. Суммарный объем вложений — около 24 млрд рублей, общее число новых рабочих мест — более 1200.