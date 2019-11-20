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Бывший вице-мэр Златоуста возглавил башкирский Росприроднадзор

ПОЛИТИКА
Фото: Киалим.ру

Бывший вице-мэр Златоуста возглавил башкирский Росприроднадзор Фото: Киалим.ру

УФА, 20 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Роман Болотов — в прошлом заместитель мэра города Златоуста и руководитель челябинского управления транспорта, возглавил Управление Росприроднадзора по Башкирии. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Пока госслужащий будет трудиться на этом посту с приставкой и.о.

О том, что Болотов переходит на госслужбу в другой регион, стало известно год назад. Это заявлял сам чиновник после отставки с поста начальника управления транспорта Челябинска.

Справка

Роман Болотов родился в Сунженском районе Чеченской республики.

В 2003 году окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Финансы и кредит».

Работал завотделом по работе с молодежью златоустовского Дома культуры железнодорожников, специалистом Главного управления экономического развития и торговли Челябинской области, генеральным директором ООО «Шишимский мрамор».

В 2008 году назначен заместителем главы Кусинского муниципального района по социальным вопросам, в 2012-2016 годах работал заместителем главы Златоустовского городского округа по экономическим вопросам.

В апреле 2016 года назначен заместителем главы Центрального района города Челябинска.

С 26 сентября 2016 года по июль 2018 года руководил управлением транспорта администрации города Челябинска.

Теги: Росприроднадзор, Роман Болотов, Челябинск, Златоуст
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