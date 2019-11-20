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20 ноября Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Хайбуллинского района Башкирии подал в отставку по собственному желанию

ПОЛИТИКА
Фото: Википедия

Глава Хайбуллинского района Башкирии подал в отставку по собственному желанию Фото: Википедия

УФА, 20 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Глава администрации Хайбуллинского района Башкирии Раил Ибрагимов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Решение было принято в результате проверки по факту установки автобусных остановок из некачественных материалов по завышенной стоимости, сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

Случай с некачественными остановками попал в мониторинг программы «Инцидент-менеджмент», на него обратил внимание глава Башкирии Радий Хабиров и поручил сотрудникам Контрольного управления разобраться в ситуации.

Выяснилось, что цена одного павильона по смете составила почти 96 тыс. рублей – в два раза выше реальной стоимости. Всего было установлено 10 павильонов. Ущерб бюджету оценивается в сумму около 500 тыс. рублей, материалы направлены в правоохранительные органы.

Вечером 20 ноября созвано заседание Совета муниципалитета Хайбуллинского района, на котором решится вопрос о принятии отставки руководителя муниципалитета.

Теги: отставка, остановки
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