Начальник управления жизнеобеспечения Уфы покинул свой пост

УФА, 19 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Начальник управления жизнеобеспечения Уфы Никита Дмитриев покинул свой пост. Об этом агентству «Башинформ» сообщил собственный источник. Информацию также подтвердил вице-мэр столицы Башкирии Салават Хусаинов.

«Да, он месяц назад написал заявление об увольнении и ушел», — сказал корреспонденту агентства вице-мэр.

37-летний Никита Дмитриев был назначен на пост начальника управления жизнеобеспечения Уфы в августе 2018 года. Эту должность специалист получил при бывшем мэре города Иреке Ялалове. Сейчас обязанности начальника управления исполняет заместитель руководителя Надежда Дементова.