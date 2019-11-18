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В Башкирии продолжается дискуссия по шести основным смыслам перезагрузки «Единой России»

ПОЛИТИКА

УФА, 18 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии продолжается внутрипартийная дискуссия «Обновление 2.0» по шести основным смыслам перезагрузки «Единой России». В октябре на конференции регионального отделения партии глава Башкортостана Радий Хабиров предложил провести внутрипартийную дискуссию. На основании лучших предложений, идей, озвученных на муниципальных и региональном этапах, будут выработаны и воплощены в жизнь конкретные решения по модернизации работы регионального отделения «Единой России». Для широкого обсуждения предлагается обсудить шесть ключевых тезисов: «Партия начинается с первички», «Достойный имидж единоросса», «Единая Россия» как правящая партия», «Эффективные коммуникации ЕР», «Кузница политиков нового поколения», «Единая Россия» объединяет неравнодушных».

По мнению депутата Госдумы, заместителя руководителя приволжского межрегионального координационного совета «Единой России» Рамзиля Ишсарина, деятельность партии направлена на развитие всех сфер общества, и, безусловно, она должна быть абсолютно понятна населению и рядовым партийцам.

«Для этого, с учетом современного динамичного политического процесса, нужно сформировать конкретные предложения по обновлению партийной работы. Башкортостанское отделение партии всегда было на передовых позициях и чтобы их удерживать, нужно постоянно меняться, совершенствоваться. Уверен, что все конструктивные идеи, предложенные в рамках партийной дискуссии, будут претворены в жизнь», — отметил Рамзил Ишсарин.

За весь период дискуссии «Обновление 2.0» планируется проведение порядка пяти тематических круглых столов, восьми зональных совещаний. Кроме этого, запущен онлайн-опрос, посредством которого будут собираться мнения и предложения по улучшению партийной работы».

Теги: Единая Россия, внутрипартийная дискуссия «Обновление 2.0»
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