Вице-премьер Башкирии Андрей Назаров посетил Стерлитамак

Фото: Виталий Григорьев, администрация Стерлитамака









Фото: Виталий Григорьев, администрация Стерлитамака

УФА, 16 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Первый заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана Андрей Назаров в ходе рабочей поездки в Стерлитамак посетил промышленные и социальные объекты города.

На площадке НПО «Станкостроение», специализирующегося на изготовлении высокоточных многофункциональных обрабатывающих центров с числовым программным управлением, первый вице-премьер ознакомился с основными этапами производства и продукцией предприятия.Сегодня мощности стерлитамакского завода полностью загружены, выпускаемые станки поставляются крупнейшим отечественным машиностроительным предприятиям, в том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса. В то же время, потенциал предприятия значительно выше, но, по словам руководства, развитие сдерживают сложные взаимоотношения с ООО «СТАН», куда входит НПО. Для увеличения объёмов производства есть возможность запустить ряд цехов и участков в несколько смен, в несколько раз повысив эффективность использования оборудования и увеличив объёмы производства. Для этого требуются дополнительные оборотные средства. В частности, для того, чтобы инвестировать их в НИОКР и перейти на использование отечественных комплектующих.В беседе с руководством предприятия Андрей Назаров подчеркнул, что нужно использовать имеющиеся возможности для развития, поручив совместно с Минпромом РБ просчитать перспективный бизнес-план. Республика со своей стороны готова оказать необходимую поддержку. Для обсуждения намеченных планов будет организована встреча с собственниками предприятия.

«В дальнейшем мы намерены масштабировать этот опыт и на другие предприятия в целях реализации быстрых решений по увеличению оборота и выпуска продукции, а также стимулирования импортозамещения», – отметил Андрей Назаров.

Далее первый вице-премьер посетил городской парк на улице Фестивальной, благоустройство которого ведётся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».В настоящее время осуществляется монтаж малых архитектурных форм, сцены, установка скамеек. Однако из-за несвоевременной поставки оборудования и большого объёма культурной очистки зелёных насаждений сроки сдачи объекта были нарушены. Кроме того, Андрей Назаров отметил неудовлетворительное качество асфальтового покрытия и исполнения детской площадки, поручив исправить недочёты и до новогодних праздников завершить работы по благоустройству парка.

Ещё одним пунктом поездки стал Стерлитамакский многопрофильный колледж, где на днях были открыты пять мастерских по компетенциям «Дошкольное воспитание», «Специальное дошкольное воспитание», «Социальная работа», «Правоохранительная деятельность. Полицейский» и «Преподавание в младших классах». Они созданы в рамках национального проекта «Образование».Директор колледжа Антонина Усевич подчеркнула, что в мастерских будут проходить занятия по программам профессионального обучения, и общеобразовательным программам для детей и взрослых.Андрей Назаров высоко оценил работу, проводимую коллективом учреждения.

«Те шаги, которые предпринимаются здесь по развитию образовательных инициатив, обязательно должны получить поддержку со стороны республики. В частности, мы считаем, что для колледжа актуально строительство современного кампуса. Это повысит востребованность профессионального образования», – сказал он.

«Стерлитамак должен оставаться одним из лучших городов России, как это было всегда. Потенциал у города есть, и вместе с Правительством Республики Башкортостан мы сможем решить поставленные задачи», – подчеркнул первый заместитель Премьер-министра Правительства республики.

Далее первый вице-премьер ознакомился с ходом реализации проекта создания модельного центра занятости населения в рамках пилотного проекта «Работа России». В скором времени центр занятости будет называться кадровым центром «Работа России». Сейчас в здании, расположенном по улице Карла Маркса, 101, завершается ремонт, закупается мебель и оборудование. Планируется, что здесь будут комфортные офисы, где основным принципом работы станет индивидуальный подход к соискателям и работодателям.Вопросы модернизации подвижного состава общественного городского электротранспорта Андрей Назаров обсудил на площадке МУП «Стерлитамакское троллейбусное управление». По словам руководства предприятия, сегодня троллейбусный парк практически выработал свой ресурс. Силами коллектива начата реализация проекта капитального ремонта техники. Но это не решит вопрос её морального старения.По итогам обсуждения с участием председателя Госкомтранса РБ Тимура Мухаметьянова первый вице-премьер поручил подготовить предложения по полному обновлению троллейбусного парка Уфы и Стерлитамака в течение двух лет и привлечь к этому проекту республиканское предприятие – Уфимский трамвайно-троллейбусный завод.В завершение рабочей поездки Андрей Назаров провёл рабочее совещание с главой администрации, руководителями министерств и ведомств, на котором были рассмотрены вопросы социально-экономического развития города.