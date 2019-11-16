Радий Хабиров: «Хоспис будем строить там, где определили эксперты»





















УФА, 16 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Радий Хабиров представил концепцию хосписа, строительство которого начинается в Уфе.

«И строить мы его будем ровно в том месте, которое группа авторитетных экспертов во главе с Нютой Федермессер определила как лучшее. Я был очень удивлён, узнав, что по соседству живут люди, не понимающие прописных истин. Одна из них — в том, что люди, которые болеют, ничем не хуже здоровых. И правами обладают — точно такими же. В том числе правом, чтобы хоспис был удобно расположен. Помимо всего прочего, обращения о запрете выделения земли хоспису говорят и о невежестве их авторов», — написал глава республики на своей странице в Facebook.

Он отметил, что ничего, кроме небольшого красивого здания жители соседних домов и их дети не увидят.

«Резюме мое будет простым и понятным. Башкирия — слава богу, не Спарта и не Германия времен фашизма. Здесь никогда не будет дискриминации ни по состоянию здоровья, ни по национальному, ни по любому другому признаку. А тем, кто сподобился на эти заявления — надо сходить в мечеть, храм или синагогу и подумать о своём нравственном облике», — подытожил Радий Хабиров.