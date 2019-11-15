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15 ноября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфимский мэр участвует в работе Евразийского совета городов и местных властей в ЮАР

ПОЛИТИКА
Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

УФА, 15 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

14 ноября в Дурбане состоялось заседание Евразийского совета организации «Объединенные города и местные власти». В мероприятии принимает участие глава администрации Уфы Ульфат Мустафин.

В повестку дня вошли отчет о деятельности отделения за 2018-2019 годы, предложения по кандидатурам в состав Всемирного совета и Исполнительного бюро ОГМВ от Евразийского отделения, а также вопросы, касающиеся места и сроков проведения следующего заседания Совета регионального отделения и другие вопросы.

В ходе обсуждения кандидатов на выборные позиции в региональном отделении и всемирном ОГМВ Ильсур Метшин отметил, что Евразийское отделение готово плодотворно трудиться и развивать ответственные направления.

«Мы знаем и умеем делать то, что здесь требуется», – подчеркнул президент Евразийского отделения организации ОГМВ, мэр Казани Ильсур Метшин.

В рамках заседания Евразийского совета Уфа вступила в Международную ассоциацию «Евразийское региональное отделение Всемирной организации Объединенные города и местные власти». Также к организации присоединились Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Омск, Туркестан.

Всемирная организация «Объединенные города и местные власти» предоставляет возможность усилить межмуниципальные, межрегиональные и международные связи, реализовывает совместные проекты, привлекает инвесторов. Члены ОГМВ обмениваются лучшими практиками во всех сферах жизнедеятельности городов. В частности, в предоставлении общественных услуг, градостроительстве, экологии, городском транспорте, сохранении наследия, создании международного имиджа города и повышения качества жизни населения.

Кроме того, на заседании приняли решение провести следующую встречу Евразийского отделения всемирной организации 26 июня в Якутске.

Заседание прошло в рамках VI Всемирного конгресса ОГМВ и объединило более 70 представителей делегаций из городов России, Киргизии, Монголии, Молдавии, Абхазии, Казахстана. Всемирный конгресс местных и региональных лидеров проводится раз в 3 года и собирает более 3 000 представителей малых и крупных городов.

Теги: евразийский совет, города и местные власти
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