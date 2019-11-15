Сообщество муниципалитетов Башкирии вошло в состав Национальной ассоциации
Сообщество муниципалитетов Башкирии вошло в состав Национальной ассоциации Фото: соцсети
УФА, 15 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.
Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» принята в состав Национальной ассоциации развития местного самоуправления. Это случилось накануне, 14 ноября, в Москве, на заседании президиума Высшего Совета Национальной ассоциации развития местного самоуправления. Помимо сообщества муниципалитетов Башкирии, членами Национальной ассоциации стали еще 34 региональных ассоциаций муниципальных образований России. Об этом сообщил представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан в Совете Федерации Ирек Ялалов.
Национальная ассоциация развития местного самоуправления была создана 17 мая этого года – в Москве тогда прошло учредительное собрание. Учредителями ассоциации выступили наиболее крупные и авторитетные общественные организации России, чьи цели и задачи предусматривают поддержку институтов местного самоуправления в нашей стране. В том числе президент Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), член Комитета Совета Федерации по экономической политике, занимавший ранее пост мэра Уфы, Ирек Ялалов.
Создание ассоциации позволит формировать единую согласованную политику в развитии системы местного самоуправления, учитывая при этом мнения и особенности всех 22 тысяч российских муниципальных образований. По мнению учредителей, это повысит эффективность всех ныне действующих общественных организаций и объединений. Общее планирование мероприятий выведет их работу на качественно новый уровень, рассчитывают учредители новой организации.
Основная задача ассоциации – вовлечение населения, представителей местного самоуправления в процесс реализации национальных проектов. Учрежденная организация возьмет на себя роль инструмента «обратной связи» между гражданами, системой местного самоуправления и органами государственной власти.