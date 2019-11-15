Фото: соцсети Сообщество муниципалитетов Башкирии вошло в состав Национальной ассоциации Фото: соцсети

УФА, 15 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» принята в состав Национальной ассоциации развития местного самоуправления. Это случилось накануне, 14 ноября, в Москве, на заседании президиума Высшего Совета Национальной ассоциации развития местного самоуправления. Помимо сообщества муниципалитетов Башкирии, членами Национальной ассоциации стали еще 34 региональных ассоциаций муниципальных образований России. Об этом сообщил представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан в Совете Федерации Ирек Ялалов.

Наци­ональ­ная ас­со­ци­ация раз­ви­тия мес­тно­го са­мо­уп­равле­ния была создана 17 мая этого года – в Москве тогда прошло учредительное собрание. Учре­дите­лями ас­со­ци­ации выс­ту­пили на­ибо­лее круп­ные и ав­то­ритет­ные об­щес­твен­ные ор­га­низа­ции Рос­сии, чьи це­ли и за­дачи пре­дус­матри­ва­ют под­дер­жку ин­сти­тутов мес­тно­го са­мо­уп­равле­ния в на­шей стра­не. В том числе президент Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), член Комитета Совета Федерации по экономической политике, занимавший ранее пост мэра Уфы, Ирек Ялалов.

Соз­да­ние ас­со­ци­ации поз­во­лит фор­ми­ровать еди­ную сог­ла­сован­ную по­лити­ку в раз­ви­тии сис­те­мы мес­тно­го са­мо­уп­равле­ния, учи­тывая при этом мне­ния и осо­бен­ности всех 22 тысяч рос­сий­ских му­ници­паль­ных об­ра­зова­ний. По мне­нию уч­ре­дите­лей, это по­высит эф­фектив­ность всех ны­не дей­ству­ющих об­щес­твен­ных ор­га­низа­ций и объединений. Общее пла­ниро­вание ме­роп­ри­ятий вы­ведет их ра­боту на ка­чес­твен­но но­вый уро­вень, рассчитывают учредители новой организации.

Основ­ная за­дача ас­со­ци­ации – вов­ле­чение на­селе­ния, пред­ста­вите­лей мес­тно­го са­мо­уп­равле­ния в про­цесс реализации на­ци­ональ­ных про­ек­тов. Учреж­денная ор­га­низа­ция возь­мет на се­бя роль инс­тру­мен­та «об­ратной свя­зи» меж­ду граж­да­нами, сис­те­мой мес­тно­го са­мо­уп­равле­ния и ор­га­нами го­сударс­твен­ной влас­ти.