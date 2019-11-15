Фото: скриншот видео Путин заявил, что критика в отношении власти необходима Фото: скриншот видео

УФА, 15 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Критика в отношении власти должна сохраняться, закон об оскорблении власти направлен не на запрет такой критики, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии, передает ТАСС.

«Каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания национальных символов, в этом, собственно, главный смысл, а не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти. Она должна быть, она должна сохраниться, быть действенным инструментом улучшения функционирования самой власти», — сказал Путин.

Также президент подчеркнул, что власть, напротив, заинтересована в конструктивной критике.

Что касается практики применения закона об оскорблении власти, то, по оценке Путина, она не носит «запредельного характера».