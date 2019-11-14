Фото: vk.com/gskrb В Башкирии сельских депутатов избавят от ежегодных отчетов о доходах Фото: vk.com/gskrb

УФА, 14 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии сельских депутатов избавят от ежегодных отчетов о доходах, сообщили в пресс-службе Госсобрания республики. Этот вопрос депутаты Курултая рассмотрят на ноябрьском пленарном заседании. Речь идет о депутатах, работающих на непостоянной основе и не получающих зарплату из бюджета.

« Эти люди занимаются проблемами своего села бесплатно, на общественных началах, но вынуждены ежегодно собирать разные справки и составлять сложные по своей форме отчеты. Для получения справок от тех же банков надо выезжать в райцентр или в город. Если в отчетах есть неточности, это создает дополнительную работу органам прокуратуры – разбирательства оборачиваются новой бумажной волокитой», — пояснил спикер башкирского парламента Константин Толкачев.

Согласно законопроекту, сельские депутаты будут сдавать отчет о доходах и имуществе на себя, своих супругов и несовершеннолетних детей только в случае крупных приобретений.

Другой законопроект, внесенный и.о. прокурора республики, расширяет перечень мер ответственности депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления за представление неточных сведений о доходах и расходах.

«Сейчас за недостоверные или неполные сведения есть одна мера ответственности – досрочное прекращение полномочий. Но бывает, что ошибка заключается в незначительной неточности. Предлагается предусмотреть и другие меры ответственности, например, предупреждение», — прокомментировали в парламенте.