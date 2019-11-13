Фото: Госсобрание РБ Парламенты Башкирии и Татарии продолжат развивать сотрудничество Фото: Госсобрание РБ

УФА, 13 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Главы парламентов Башкортостана и Татарстана 13 ноября подписали меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества.

«Это еще раз подтверждает, что мы две не просто соседние, а по-настоящему братские республики, – сказал председатель Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев. – Всегда искренне радуемся успехам Татарстана во всех сферах жизни. Во многом они достигнуты благодаря эффективной законотворческой деятельности Государственного Совета».

Спикер парламента Татарстана Фарид Мухаметшин отметил, что совместная работа помогает лучше продвигать республиканские инициативы на федеральном уровне: «В лице Курултая Башкортостана мы находим полную поддержку и по многим вопросам выступаем консолидированно. В федеральном центре на это обращают самое серьезное внимание. По одному мы бы не были так услышаны. Я признателен вам за это. Во многом мы берем пример с вас. Есть что взять и у нас. В единстве наша сила».

Подписанный Меморандум предполагает выработку и осуществление взаимно согласованной политики в разных сферах деятельности, совместную работу парламентов по укреплению государственного единства народов и предотвращению межнациональных конфликтов. Стороны продолжат сотрудничество при разработке нормативных правовых актов, в том числе вносимых в Федеральное Собрание РФ в порядке законодательной инициативы.