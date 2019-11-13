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Управление дорожного хозяйства Башкирии возглавил налоговый инспектор из Подмосковья

ПОЛИТИКА
Фото: Гостранс РБ

Управление дорожного хозяйства Башкирии возглавил налоговый инспектор из Подмосковья Фото: Гостранс РБ

УФА, 13 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

В ГКУ Управление дорожного хозяйства Башкирии сменился руководитель, сообщили в пресс-службе Гостранса республики. С 13 ноября ведомство возглавляет Алан Марзаев.

Алан Викторович Марзаев родился в 1973 году в Северной Осетии. Как следует из его профиля в Facebooke, он получил образование экономиста, является советником администрации президента РФ, с сентября текущего года — также советником главы Башкирии. Последнее место работы — руководитель инспекции ФНС по г. Домодедово Московской области. Женат, имеет четверых детей.

Прежний начальник УДХ — экс-чиновник администрации Уфы Денис Петраковский, проработал на этой должности ровно два года.

Управление дорожного хозяйства — крупнейший государственный заказчик ремонта, реконструкции и строительства объектов дорожной инфраструктуры.

Теги: управление дорожного хозяйства, руководитель
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