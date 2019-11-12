Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.91 ↑

EUR 70.47 ↓

12 ноября Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Для жителей это – единственная связь с миром»: глава Башкирии об аварийных мостах

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

«Для жителей это – единственная связь с миром»: глава Башкирии об аварийных мостах Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкирии Радий Хабиров в социальной сети на своей странице сообщил, что через неделю жителям деревни Набиево Бурзянского района представят новый мост, взамен деревянного и старого.

«Для жителей это – единственная связь с миром. Старый, деревянный — уже аварийный и ходить по нему в школу, сад и медпункт опасно. Понимаю, сейчас напишете мне в комментариях, что аварийных мостов в Башкортостане много. Обо всех проблемных мостах знаю, они есть почти по всех районах – в Бижбулякском, Шаранском, Туймазинском, Бураевском, в городе Октябрьском и др. У нас разработана программа по плановому ремонту мостов, рассчитана она до 2024 года. Только в 2019 году мы отремонтируем 28, построим и реконструируем 12 мостов. Постепенно и планово приведем все мосты в Башкортостане в порядок», – написал Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Караидельском районе запустили движение по новому мосту стоимостью в 4 млрд рублей. Работы велись в течение трех лет.

Теги: Радий Хабиров
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе в бассейне детского сада утонула воспитательница
В Уфе в одном из детских садов 8 ноября произошел несчастный случай. Как сообщил агентству «Башинформ» источник, женщина, 1968 года рождения, в вечернее
В Следкоме Башкирии сообщили подробности гибели найденных в овраге мужчины и женщины
Бирский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Бирска. Он подозревается в совершении преступления по стать
«Пришли все выпускники»: в Уфе простились с погибшей в бассейне воспитательницей детсада
В Уфе 11 ноября родные и близкие простились с погибшей 51-летней воспитательницей детского сада. Как сообщалось ранее, с женщиной вечером 8 ноября произо
Как жителям Башкирии получить сертификаты на 60 или 100 тысяч рублей на газификацию дома
Льготным категориям жителей Башкирии будут выдавать сертификаты на подключение их домов к газовым сетям. Такое решение принял глава республики Радий Хаб
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть