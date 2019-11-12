Фото: ИА «Башинформ» «Для жителей это – единственная связь с миром»: глава Башкирии об аварийных мостах Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкирии Радий Хабиров в социальной сети на своей странице сообщил, что через неделю жителям деревни Набиево Бурзянского района представят новый мост, взамен деревянного и старого.

«Для жителей это – единственная связь с миром. Старый, деревянный — уже аварийный и ходить по нему в школу, сад и медпункт опасно. Понимаю, сейчас напишете мне в комментариях, что аварийных мостов в Башкортостане много. Обо всех проблемных мостах знаю, они есть почти по всех районах – в Бижбулякском, Шаранском, Туймазинском, Бураевском, в городе Октябрьском и др. У нас разработана программа по плановому ремонту мостов, рассчитана она до 2024 года. Только в 2019 году мы отремонтируем 28, построим и реконструируем 12 мостов. Постепенно и планово приведем все мосты в Башкортостане в порядок», – написал Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Караидельском районе запустили движение по новому мосту стоимостью в 4 млрд рублей. Работы велись в течение трех лет.