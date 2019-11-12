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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Владимир Путин сделал прививку от гриппа и призвал последовать его примеру

ПОЛИТИКА

УФА, 12 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Президент России Владимир Путин сделал прививку от гриппа. Об этом глава государства рассказал на совещании с членами правительства. Возможное заболевание гриппом министров Путин сравнил с самострелом и призвал членов правительства во главе с премьером срочно последовать его примеру.

«Гриппом заболел — самострел. А как? Можно предотвратить — не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом», — цитирует ТАСС Владимира Путина.

На совещании с членами правительства президент также заслушал доклад министра здравоохранения Вероники Скворцовой по проходящей сейчас вакцинации от гриппа.

По данным министра, число россиян, переболевших гриппом, за последние 13 лет снизилось более чем в 13 раз.

В свою очередь, глава государства отметил, что, несмотря на относительно высокие для этого времени года температуры в европейской части страны, «гриппозный сезон уже в стране в целом наступает или наступил».

Теги: Владимир Путин, грипп, вакцинация
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