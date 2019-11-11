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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров на 3 месте в губернаторском рейтинге по упоминанию в СМИ

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров на 3 месте в губернаторском рейтинге по упоминанию в СМИ Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкирии Радий Хабиров — на 3 месте в рейтинге губернаторов по упоминанию в СМИ, составленном компанией «Медиалогия». Также он на 1 месте среди губернаторов Приволжского федерального округа. В октябре Радий Хабиров упоминался в 11,9 тысячах сообщениях СМИ.

В федеральном рейтинге главу Башкирии опередили только губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Москвы Сергей Собянин.

В Приволжском ФО в октябре 2019 года лидерами медиарейтинга стали глава Башкортостана Радий Хабиров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Наиболее популярными стали следующие информационное поводы: объявление Радием Хабировым нового состава правительства, поздравление жителей Башкирии с Днем республики, проведение совещания по чрезвычайной ситуации на заводе «Полиэф» в Благовещенском районе, поручение правительству региона разработать план для того, чтобы жители не спились на новогодних каникулах.

Теги: рейтинг, хабиров, медиалогия
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