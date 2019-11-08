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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе пройдет V заседание группы стратегического видения «Россия - Исламский мир»

ПОЛИТИКА

УФА, 8 ноя 2019. /ИА «Башинформ», /.

28-30 ноября в Уфе пройдет V ежегодное заседание группы стратегического видения (ГСВ) «Россия-Исламский мир». Главной темой заседания ГСВ в этом году станет «Межконфессиональное согласие: опыт России и стран-участниц Организации Исламского сотрудничества (ОИС)». В рамках форума планируется провести пленарное и три рабочих заседания, выставки по инвестиционной привлекательности региона.

Кроме того, состоится торжественное вручение международной премии имени Евгения Примакова. Участники мероприятия ознакомятся с книжной выставкой научно-богословских трудов, изданных в России.

Почетными гостями форума, в частности, станут: заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, постоянный представитель России при ОИС Рамазан Абдулатипов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин, ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко, а также руководители ряда регионов страны.

Теги: Исламский мир
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