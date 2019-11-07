В Башкирии «Единая Россия» объявила внутрипартийную дискуссию по шести направлениям

УФА, 7 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

25 октября на региональной конференции партии «Единая Россия» секретарем регионального отделения был избран глава Башкортостана Радий Хабиров. В своем выступлении перед однопартийцами Радий Хабиров поставил перед ними ряд актуальных задач и дал поручение региональному исполкому подготовить и провести внутрипартийную дискуссию по теме, как должна развиваться партия, какие вызовы стоят перед ней. Глава Башкортостана отметил, что такая дискуссия должна быть проведена не для галочки, а для того, чтобы выработать конкретные решения и быть интересной для членов партии.

Башкортостанскому региональному отделению партии сегодня требуется глубокое обновление — «Обновление 2.0». В ходе партийной дискуссии предложено обсудить шесть смыслов перезагрузки партии. Тезисы внутрипартийной дискуссии были сформулированы по итогам выступления и поручений Радия Хабирова на конференции «Единой России».

Обновление партии в Башкортостане предлагается начать с ее первичных отделений и обсудить оптимальное количество членов первички, их названия, необходимость наличия постоянного офиса, сбора членских взносов, периодичность и форму собраний.

В своем выступлении на конференции Радий Хабиров отметил, что каждое решение руководящих органов, каждый шаг члена партии находятся как под микроскопом и конкуренты не прощают ошибок.

Вторым направлением дискуссии предлагается обсудить повышение требований к имиджу членов партии. Сквозь профессиональный кадровый, «нравственный фильтр» должны пройти и действующие, и новые члены партии. В связи с этим предлагается рассмотреть вопрос социального аудита членов партии. В ходе дискуссии предлагается обсудить формирование условного «Кодекса чести партийца», в котором будут закреплены правила поведения члена партии в обществе и интернете.

Единороссы также предлагают продумать формат отчетов членов правительства и глав муниципальных образований республики о ходе реализации «Стратегии 2024» и нацпроектов. Они считают, что региональное отделение может участвовать в консультациях по подбору кандидатур при формировании правительства республики, назначении премьер-министра и глав муниципалитетов. Также предлагается искоренить практику самовыдвижения членов партии на выборах всех уровней.

В ходе внутрипартийной дискуссии единороссы предложили выработать предложения по реальной работе в социальных сетях, открыто и оперативно комментировать на страницах социальных сетей происходящие события, информационные угрозы, а не закрываться от «опасных» тем. В региональном отделении считают, что негативные события, имеющие резонанс в обществе, недопустимо замалчивать.

Еще один тезис связан с кадровой политикой и поддержкой молодежи в партии. В связи с этим предлагается рассмотреть возможность выделения квоты не менее 25-30% мест для молодых кандидатов на предстоящих выборах в 2020-2021 годах.

В «Единой России» считают, что партия должна объединять вокруг себя всех неравнодушных людей. На сегодняшний день партия заключила соглашения с 75 общественными организациями. Эту работу, по мнению единороссов, необходимо продолжать и, возможно, создать единый республиканский календарь совместных с партией мероприятий.

В «Единой России» хотят разработать и механизм участия партийных структур в консультациях при формировании перечня получателей региональных грантов. Благодаря проекту сторонников партии «Центр поддержки гражданских инициатив» должна сложиться ситуация, при которой любой активный гражданин был бы уверен, что самый короткий путь реализации своей социально-значимой инициативы – это обратиться за поддержкой в «Единую Россию».

Чтобы стать участником дискуссии, нужно пройти онлайн-опрос на сайте регионального отделения партии. Предложения по обновлению партии принимаются на электронную почту: ar.rahimkulova@bashkortostan.er.ru и в местных общественных приемных «Единой России».

«Мы надеемся получить самые разные предложения. Все они будут детально изучены, а лучшие из них внедрены в практику. Внутрипартийная дискуссия поможет всем нам в нашей работе и станет существенным фактором в определении партийных приоритетов», — прокомментировал руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.