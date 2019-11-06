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Путин предложил заменить «Википедию» на более достоверный источник информации

ПОЛИТИКА
Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Путин предложил заменить «Википедию» на более достоверный источник информации Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

УФА, 6 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Президент Владимир Путин уверен, что электронная версия Большой российской энциклопедии, в отличие от «Википедии», сможет служить источником достоверной информации. Такое мнение он высказал во вторник на заседании Совета по русскому языку, передает ТАСС.

«По поводу «Википедии»… лучше заменить ее новой Большой российской энциклопедией в электронном виде. Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме», — сказал Путин, комментируя высказывание о том, что школьники зачастую пользуются непроверенными источниками информации, в том числе «Википедией».

Он также поддержал идею провести экспертизу и сформировать перечень словарей, которые будут допущены к использованию в школах.

Тома Большой российской энциклопедии (БРЭ) в бумажном виде выходили с 2004 по 2017 годы. Кроме того, в настоящее время одноименным издательством ведется работа по созданию аналогичного общенационального интерактивного энциклопедического портала.

Теги: Владимир Путин, Совет по русскому языку
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