Магнитики художника из Уфы завоевали Гран-при Всероссийского конкурса турсувениров

Фото: Венера Нуриахметова

Фото: Венера Нуриахметова

УФА, 5 ноя 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уникальные магнитики художника из Уфы удостоились Гран-При Всероссийского конкурса туристического сувенира, финал которого состоялся в Саратове.

Художник лаковой миниатюры Ренат Юнусов создаёт уникальные поделки с национальным колоритом, в том числе магнитики на холодильник, которые приобретают на память о пребывании в Башкирии гости нашей республики.

Их мастер вырезает из дерева и расписывает вручную. Джигиты, башкирские юрты, памятник Салавату Юлаеву, карта республики, «три шурупа», колчаном с луком и стрелой, — все эти миниатюры пользуются спросом у заезжих туристов.

От массовой сувенирной продукции, как правило, китайского производства изделия ручной работы уфимского художника отличает оригинальность и выразительность, ведь, как правило, мастера вкладывают в них не только часть своего таланта, но и души.

400 туристических сувениров из 44 регионов страны были представлены на суд жюри Всероссийского конкурса туристического сувенира. Конкурс проводится с 2015 года по инициативе основателя Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Award» Геннадия Шаталова.