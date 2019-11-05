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Потепление в Башкирии будет недолгим, к концу недели подморозит - Гидромет

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Потепление в Башкирии будет недолгим, к концу недели подморозит - Гидромет Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 ноя 2019. /ИА «Башинформ»/.

Кратковременное потепление в Башкирии сменится к концу недели похолоданием, сообщает Башгидромет.

В ближайшие дни под влиянием средиземноморских воздушных масс температура воздуха по республике повысится ночью до +2,+7, днем до +5,+10 градусов.

Такой фон температур выше обычных значений на 6-9 градусов, уточняют синоптики.

7 ноября по большей части республики пройдут дожди. На тротуарах и отдельных участках дорог будет скользко, особенно 6 ноября. В области противостояния области пониженного и повышенного давлений ожидается сильный ветер порывами до 15-20 м/с. При таких погодных условиях соответственно уменьшится количество районов со снежным покровом.

Уже 8 ноября с прохождением холодного фронта температура воздуха в регионе начнет понижаться. Температура воздуха ночью и днем будет 0,+5. По северу республики будет наблюдаться смешанная фаза осадков — дождь со снегом. На дорогах ожидается гололедица.

Теги: погода, Башгидромет
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